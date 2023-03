Schlangenfänger ist sprachlos, als er sieht, was eine Giftnatter im Maul hat

Gold Coast (Australien) - Dieser Anblick brachte selbst den gestandenen Schlangenfänger Mitchell Thorburn aus dem Konzept. Der Fachmann von den australischen "Gold Coast Snake Catchers" gab im Gespräch mit news.com.au zu, so etwas noch nie in seiner Karriere gesehen zu haben. "Es ist das erste Mal, dass ich eine Schlange hatte, die ihren Kopf aus einer anderen streckte", so der Experte.