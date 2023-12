Sechs Kaninchen in völlig verdreckten Käfig ausgesetzt: Tierheim ist "mal wieder fassungslos"

Leipzig - Das Tierheim Leipzig platzt vor lauter Langohren aus allen Nähten: Gleich sechs neue Fundtiere bringen die Einrichtung komplett an die Grenzen.

Herbeigerufene Tierpfleger fanden in der verdreckten Box vier nur wenige Monate alte Jungtiere und in einer Postkiste daneben noch die beiden mutmaßlichen Elterntiere.

Wie das Tierheim am Mittwoch auf Instagram mitteilte, hatten Gassigeherinnen der Einrichtung am Nachmittag einen abgedeckten Käfig auf dem Parkplatz der Einrichtung entdeckt.

Da die Kaninchen nicht nach den Geschlechtern getrennt worden waren, könnte bald neuer Nachwuchs anstehen. © Instagram/Tierheim Leipzig

"Nicht nur die Jungtiere, welche bereits ein fortpflanzungsfähiges Alter erreicht haben, waren nicht nach Geschlechtern getrennt, nein, auch die Elterntiere saßen zusammen, sodass wir mit weiterem Nachwuchs rechnen können", befürchten die Leipziger.

Trotz allem werden die Nager in den kommenden Tagen in einer Quarantänestation aufgepäppelt, außerdem geimpft und kastriert. Danach sollen die Kaninchen bald zur Vermittlung freigegeben werden.



"Wer sich für diese oder unsere anderen Kaninchen interessiert, darf sich gern bei uns melden, die Auswahl ist groß, gern beraten wir euch zur artgerechten Kaninchenhaltung", so das Tierheim.

Zu erreichen ist die Einrichtung unter der Telefonnummer 03419117154 oder via E-Mail unter der info@tierheim-leipzig.de.