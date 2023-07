Sie kämpften im flachen Wasser ums Überleben: Mehr als 50 Grindwale verendet

Perth/Australien - An der Westküste Australiens sind rund 100 Grindwale gestrandet. Mindestens genauso viele Helfer waren im Einsatz, um die Tiere zu retten. Die Hilfsbereitschaft war so groß, dass sogar der Strand gesperrt werden musste.

Das kann einem nur leidtun: An der Westküste Australiens sind an diesem Montag rund 100 Grindwale gestrandet. Einige von ihnen gaben Laute der Anstrengung von sich, als sie sich im flachen Wasser abmühten, wieder zurück ins Meer zu gelangen.

Department of Biodiversity, Conservation and Attractions/AP/dpa

Zwischenzeitlich wollten sogar so viele Australier mit anpacken, dass die Behörden darum bitten mussten, den Strandabschnitt in Cheynes Beach nicht mehr zu betreten.

Erst 2022 strandeten 230 Tiere an der Westküste Tasmaniens. Vor etwas mehr als einer Woche berichtete TAG24 über mehr als 50 an Land gespülte Grindwale an der Küste Schottlands .

Aber warum treibt es die Meeressäuger immer wieder an Land? Wellard meint, es könne an ihren engmaschigen Sozialstrukturen liegen. "Sie sind in ihren Gruppen recht eng miteinander verbunden", so die Forscherin.

Wenn also ein Tier bereits krank sei und Richtung Land schwimmt, könnten die anderen folgen und mit ihm stranden.

Andere Experten vermuten auch, dass Orcas - im Volksmund als "Killerwale" bekannt - die kleineren Grindwale an die Küsten treiben könnten.