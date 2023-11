Süße Fundhündin Mell ist ein wahrer Goldschatz, doch es gibt ein Problem

Frankfurt am Main - Die knuddelige Malteser-Dame Mell musste mit ihren knapp drei Jahren bereits einen heftigen Vertrauensbruch erleben. Im Tierheim in Frankfurt am Main wartet sie nun darauf, dass endlich alles besser wird.

Doch ranken sich einige nicht zu beantwortende Rätsel um die Fellnase - insbesondere aus dem Grund, dass sie eben nicht auf traditionelle Art und Weise im Tierheim abgegeben wurde. Ob sie alleine zu Hause bleiben oder im Auto mitfahren kann, sind Aspekte, die der neue Halter der weißen Frohnatur selbst in Erfahrung bringen muss.

Denn bereits nach kürzester Zeit nach ihrem Einzug präsentierte sich die Vierbeinerin als offen, freundlich und überaus unkompliziert. Dieser Umstand sorgt dafür, dass Mell auch problemlos an ambitionierte Hundeanfänger vermittelt werden kann.

Als echter Schatz und über alle Maßen neugierig wird die Hündin von den Verantwortlichen des Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V. im Stadtteil Fechenheim beschrieben. Umso erschütternder wirkt die Tatsache, dass Mell als Fundhündin in die Obhut der Pflegeeinrichtung gelang.

Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

...dennoch wurde sie von ihrem Vorbesitzer eiskalt ausgesetzt und nicht mehr gesucht. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

So leidet die Hündin – wie viele ihrer kleineren Artgenossen – an einer sogenannten Patellaluxation. Dies heißt, dass ihre Kniescheibe hin und wieder herausspringt, was sich meist von selbst wieder richtet, jedoch auf Dauer zu Problemen führen könnte und beobachtet werden muss.

Grundkommandos sind der charmanten Hundedame noch gänzlich fremd, jedoch läuft sie gut an der Leine mit und hält ihren Zwinger sauber. Für Mell spricht, dass sie äußerst wissbegierig wirkt und definitiv lernen möchte. Somit sollte es kein Problem sein, aus ihr die perfekte Alltagsbegleiterin zu machen.

Ob sie mit Katzen gut auskommt, kann im Tierheim getestet werden, mit ihren Artgenossen hat sie in der Regel keine Probleme. Auf streicheln, schmusen und kuscheln sind für sie ebenso der Hit, wie ausgiebiges spielen und toben. Jetzt fehlt Mell nur noch der richtige Gegenpart für all dies.

Wer sich der Aufgabe gewachsen fühlt und bereits jetzt einen Narren an der süßen Mell gefressen hat, der kann sich telefonisch unter den Rufnummern 069/423005 oder 069/423006 oder über das Kontaktformular an den Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 wenden.