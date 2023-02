Spektakel am Himmel: Tausende Kraniche kehren aus Winter-Quartieren zurück

Über 250.000 Kraniche ziehen in den kommenden Wochen auf dem Flug aus den Winterquartieren in die Brutgebiete über Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland.

Trier/Saarbrücken/Frankfurt am Main - Die Rückkehr der Kraniche aus ihren Winterquartieren in Spanien und Frankreich ist in vollem Gange.

Kraniche über Hessen: Zurzeit sind die Vögel auf dem Flug in ihre Brutgebiete. © Frank Rumpenhorst/dpa "Wir sind jetzt in der Hochphase. Mindestens 250.000 Kraniche ziehen über uns hinweg", sagte der Kranich-Experte des Naturschutzbundes (Nabu), Bernd Petri, der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Frankfurt am Main. Auf der Hauptroute zurück in die Brutgebiete zögen die Vögel auch über Rheinland-Pfalz, das Saarland und Hessen hinweg. Das Moseltal mit den Städten Trier und Koblenz sowie der Hunsrück gehörten zu den besonders stark überflogenen Gebieten der Kraniche, sagte Ornithologe Petri. "Kraniche fliegen auf Sicht. Sie orientieren sich sehr gerne an Flusstälern und Bergrücken." Tiere Neun exotische Schlangen ausgesetzt: Alle Tiere erfrieren Die Reise gehe dann weiter in einem Korridor über Städte wie Limburg, Siegen und Kassel. "Das wird auch ziemlich stark überflogen." Am Himmel sind die Vögel in 300 bis 400 Metern Höhe mit ihrem grau-schwarzen Gefieder in Keilformationen oder schrägen Reihen zu erkennen. Oft hört man auch ihre lauten Rufe.

Gut 10.000 Brutpaare gibt es im Norden Deutschlands