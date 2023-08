Teddyhamster wird mit Feuerwehr ins Tierheim gebracht: Pfleger haben Zweifel an seiner Geschichte

Köln - Das Tierheim in Köln-Dellbrück erlebt nahezu täglich kuriose Geschichten. Diesmal wirft Hamster Harald einige Fragen auf. Ob der putzige Schwerenöter von seinen Erlebnissen "erzählt"?

Nach Angaben des Tierheims sollen sie ihm anschließend etwas Futter gekauft und ihn der Feuerwehr übergeben haben. "Wir lassen das einfach mal so stehen und kümmern uns lieber um den kleinen Charmeur."

Hintergrund des eindrucksvollen Auftauchens waren offenbar Passanten, die den kleinen Erdbewohner an der Mülheimer Freiheit inmitten von Sperrmüll gefunden hätten.

Völlig fertig und ordentlich durchgewuschelt kam Harald in der Nacht zum gestrigen Samstag im Tierheim an.

Trotz allem, was der flauschige Zeitgenosse erlebt haben will, macht Harald trotz seines "bescheidenen Gesundheitszustandes einen topfitten Eindruck", so die Ersteinschätzung der fleißigen Helferinnen und Helfer.

Durch den ersten Check konnten die Mitarbeitenden den Milben schon auf die Pelle rücken und die Genesung von Harald in Gang bringen. Am morgigen Montag soll sich außerdem eine Tierärztin um sein kaputtes Auge kümmern.

Eine genauere Beschreibung Haralds will das Tierheim in den nächsten Tagen veröffentlichen. Bis dahin ist der Kleine aber erst einmal in Sicherheit und hat ein Dach über dem Kopf.