Tierärztin sicher: Küken von Mensch brutal geköpft

"Auf der Straße sind keine blutigen Reifenspuren, keine Federn verteilt. Und die Körper sind ansonsten unversehrt. Das wäre bei einem Zusammenprall mit einem Auto so nicht der Fall", so die Veterinärin.

Am Mittwoch wurden die 13 toten Graugansküken von einer Zeitungsausträgerin auf einer Straße in der Marsch bei Oevenum (Kreis Nordfriesland) entdeckt.

Die Tierärztin Janine Bahr- van Gemmert (57) schließt einen Unfall aus. © privat

Auch die Vermutung, dass die toten Jungvögel einem Wildtier zum Opfer gefallen sind, schließt Bahr- van Gemmert aus: "Ein Tier kann die Köpfe nicht so klar abtrennen, noch dazu in 13 Fällen. Und die ansonsten unversehrten Körper sind auch ein Ausschlusskriterium. Das bekommt ein Tier nicht hin"

Die Veterinärmedizinerin, die auf der Schleswig-Holsteinischen Nordsee-Insel neben der Tierarzt-Praxis eine Robben-Auffangstation und das Tierhuus Insel Föhr betreibt, ist von der Brutalität schockiert.

"Wenn ich daran denke, wie sehr sich die Tiere wehren, wenn wir ihnen helfen. Weil sie so viel Angst haben. Da ist die Vorstellung, was man aufwenden muss, um so eine Tat zu vollbringen, schrecklich", sagt die Insulanerin und fügt an: "Das macht mir große Sorgen. Das ist abartig. Das ist schrecklich und widerwärtig brutal."

Die Polizei teilte unterdessen mit, dass es noch keinen neuen Sachstand gebe. "Es ist gut, dass die Tierärztin die Ergebnisse an die Kollegen weitergegeben hat, die müssen dann auch in der Richtung weiter ermitteln. Die Ermittlungen laufen aber in alle Richtungen", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.