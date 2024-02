80-Jährige wird dreimal von Python gebissen: Der Grund für ihren Kampf berührt so viele

Lennox Head (Australien) - Als die 80-Jährige sah, was vor sich ging, kannte sie kein Halten mehr. Im Garten der Australierin aus Lennox Head hatte sich ein Rautenpython um den Hals von einem ihrer Hunde gewickelt. Der arme Vierbeiner jaulte verzweifelt, hatte Bissspuren am Kinn. Daraufhin fackelte die alte Dame nicht lange.

Da der Python aber in den Garten der Nachbarin flüchtete, verfolgte sie ihn dorthin. Schließlich gelang es der 80-Jährigen, die Schlange zu fangen und in der Wildnis auszusetzen - weit genug entfernt von ihrem Garten.

Gerettet: Der Fellnase geht es wieder gut. © Facebook/Screenshot/Anne Murphy/Australian Country Memes

Stattdessen ging es mit ihrem verletzten Hund zum Tierarzt. Zum Glück stellte sich heraus, dass der Vierbeiner ohne schlimmere Verletzungen davongekommen war.

"Meine Mutter ist verdammt großartig", schrieb ihre Tochter Anne Murphy am Dienstag in der Facebook-Gruppe "Australian Country Memes", wo sie auch ein Foto postete, das die Seniorin mit dem Python in der Hand zeigt.



Viele User waren von der mutigen Aktion der Rentnerin gerührt. Einige von ihnen machten sich jedoch auch Sorgen um sie. Manch einer schrieb, dass auch sie zum Arzt gehen solle.

Doch daran scheint die Dame ebenso wenig interessiert zu sein wie an einem Interview mit Yahoo News Australia.

Dafür sprach ihre Tochter mit der Nachrichtenseite und erklärte kurz und bündig, ihre Mutter habe "getan, was sie tun musste".