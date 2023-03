90-jähriger Schildkröten-Senior will es noch mal wissen: Mr. Pickles ist zum ersten Mal Vater geworden

Mr. Pickels (90, l.) und die drei kleinen Schlüpflinge: Gherkin, Jalapeno und Dill. © Montage: Jackelin Reyna/Houston Zoo, Houston Zoo

Mr. Pickels und seine Lebensabschnittsgefährtin Mrs. Pickels, die seit 1996 mit ihm im Zoo lebt, sind ein Herz und eine Seele. Doch gemeinsamer Nachwuchs stellte sich bei den beiden Strahlenschildkröten bislang nicht ein. Nun hat es doch geklappt, berichtet die New York Times.

Vergangene Woche erblickten Dill, Gherkin and Jalapeño das Licht der Welt, schlüpften aus dem Ei - Diese Namen haben die Drillinge nicht von ungefähr: Mr. Pickels und seine Gemahlin wurden nach dem englischen Wort für Eingelegtes benannt, ihre Babys heißen entsprechend Dill, Gurke und Jalapeno, Gemüse zum Einlegen also.

So alt wie Mr. Pickels ist keiner im Zoo von Houston - 90 Jahre jung ist er und seit 36 Jahren lebt er schon in der Texas-Metropole. Doch Kinder hat er bislang nicht in die Welt gesetzt, nimmt man an.

Nicht verwunderlich: Die Tiere gelten als Sex-Muffel, pflanzen sich nur selten fort.