Abflussrohr verstopft! Frau ruft Handwerker zur Hilfe, doch die werden zu Lebensrettern

Greenleigh (Australien) - Im australischen Greenleigh trauen sich wilde Papageien gern mal in die Nähe von Wohngebieten. Für einen regenbogenfarbenen Pennantsittich wurde dies jedoch vor Kurzem fast zum Verhängnis.

Australische Handwerker mussten einem gefangenen Pennantsittich das Leben retten. © Fotomontage: Facebook/Wildcare//Facebook/Wildcare

Wie The Dodo berichtet, blieb der bunte Papagei in einem Abflussrohr stecken und kam ohne fremde Hilfe nicht mehr raus. Vermutlich versuchte das Tier in dem Rohr ein Nest zu bauen. Glücklicherweise bemerkte die Hausbesitzerin den tierischen Unfall auf ihrem Grundstück und rief nicht nur die Wildschützer, sondern auch gleich noch Handwerker um Hilfe.

Da die Arbeiter sich gut mit Rohren auskennen hatte die Frau die Hoffnung, dass Demetrius Plumbing and Earthworks sie bei der Befreiungsaktion unterstützen könnten und die richtigen Werkzeuge dabei hätten.

"Ich war schon voller Angst", sagte Maryanne Gates gegenüber The Dodo. Die Uhr tickte, es war bereits spät am Nachmittag und bald würde die Dunkelheit über den Ort hereinbrechen.

Gates und die Klempner beschlossen das Abflussrohr aufzuschneiden, um den farbigen Vogel zu retten. Mit Erfolg! Das gefiederte Tier überstand die Aktion sogar ohne Verletzungen, blieb jedoch noch über Nacht zur Kontrolle, da er ein wenig geschockt und dehydriert war.