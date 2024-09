Als Frau sich Bein von Möwe genauer ansieht, bricht sie in Tränen aus

Sydney (Australien) - Eigentlich wollte sie nur ein Foto von der hübschen Möwe machen, die am Balmoral Beach in Sydney vor ihr stand. Doch dann traute Tina Provis ihren Augen nicht. Denn das rechte Bein des Vogels war zwar noch da, baumelte aber tot an einem Faden. Dieser wiederum hing am Körper des Tiers. Die Möwe hatte sich offenbar Tage oder Wochen zuvor in einer Angelschnur verheddert.