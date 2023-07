American Bulldog Schröder hat ganz spezielle Wünsche und das nicht ohne Grund

Hund Schröder (8) kann auch für ein paar Stunden alleine bleiben. © Tierheim Berlin

Die anspruchsvolle American Bulldog geriet in die falschen Hände, denn Schröders damaliges Frauchen war heillos mit der robusten und kraftvollen Hunderasse überfordert.



So sei in der ursprünglichen Erziehung des Hundes ganz viel schiefgelaufen, berichtet das Tierpflege-Team, das in den vergangenen Jahren große Erfolge in Schröders Verhalten erzielen konnte.

Da der an sich liebe Hund zuvor keine konsequente und rassegerechte Führung erfahren hat, hat Schröder seine Besitzerin schwer gebissen. Daher wünscht sich Schröder unbedingt einen erfahrenen Zweibeiner, der sicher und zuverlässig mit ihm umgeht.

Schröder ist wunderbar mit Futter zu motivieren, weshalb ihm bekannte Menschen ganz prima mit ihm arbeiten können. Der robuste Kerl beherrscht die Grundkommandos sehr gut und ist stubenrein. Sicherlich kann er auch für ein paar Stunden alleine zu Hause bleiben. Autofahrten sind für Schröder zudem kein Problem.

Der imposante Hund hat im Tierheim sehr viel dazugelernt und läuft mittlerweile bei seinen Bezugspersonen hervorragend an der Leine. Zudem wird Schröder als sehr personenbezogen beschrieben. Das ihm bekannte Pflegeteam und seine Hundetrainerinnen liebe er abgöttisch.