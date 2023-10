Baby-Biber in Not: Süßer Kerl geht ohne seine Eltern auf Schwimmtour

Connecticut (USA) - Viel zu jung, um alleine loszuziehen, wurde ein junger Biber in für ihn ungewohnter Umgebung entdeckt. Tierschützer brachten den kleinen Kerl in Sicherheit.

Der kleine Nager schwamm munter durch den Fluss. © Screenshot/Facebook/Waterford-East Lyme Animal Control

Das Nager-Baby wurde am Samstag von einem Anwohner am Niantic River im US-Bundesstaat Connecticut entdeckt.

Weit weg von seinem Zuhause schwamm das Biberchen durch das salzhaltige Wasser an der Ostküste der USA. Wie die Tierretter der Waterford-East Lyme Animal Control mitteilten, ist das durchaus überraschend, denn Biber seien eigentlich Süßwassertiere.

Nach dem Hilferuf nahmen sie sich des süßen Nagers an, zogen ihn aus dem Wasser und brachten ihn in eine Wildtier-Auffangstation, wo der kleine Kerl erstmal in ein warmes Handtuch gewickelt wurde.

Auch, dass Biber in dem Alter allein unterwegs sind, sei eher ungewöhnlich, so Animal Control.