Bär entkommt aus Gehege und sorgt für Lockdown im Zoo!

Am 7. Februar und am vergangenen Donnerstag gelang es einem Brillenbären in St.Louis, an derselben Stelle aus seinem Gehege zu entkommen.

Von Emma Räuschel

Am 7. Februar und am vergangenen Donnerstag gelang es einem Brillenbären in St.Louis, an derselben Stelle aus seinem Gehege zu entkommen.

St. Louis (Missouri) - Sehr zum Leid der Mitarbeiter und Gäste entpuppte sich eines der Tiere im Zoo als wahrer Entfesselungskünstler: Gleich zweimal innerhalb eines Monats schaffte es ein junger Brillenbär, aus seinem Gehege zu entkommen! Der Brillenbär Ben wurde in New York City geboren. (Symbolbild) © 123rf/ralphlear Dass Bären gute Kletterer und clevere Individuen sind, ist kein Geheimnis. Ein vierjähriger Artgenosse namens Ben aus dem Zoo in St. Louis bewies das Geschick der Tiere nun auf spektakuläre Art und Weise. Denn dem neugierigen Tier gelang es innerhalb von drei Wochen, zweimal aus seinem Gehege zu entkommen. Sein zweiter Ausbruch am vergangenen Donnerstag sorgte für einen kurzen Lockdown! "Gäste und Mitarbeiter auf dem Gelände wurden schnell in verschiedene Inneneinrichtungen eskortiert, während Teammitglieder Ben sicherten, was von Anfang bis Ende ungefähr 50 Minuten dauerte", teilte der Zoo in einem Statement mit. Da Bären nicht gerade ungefährlich sind, stellt sich einem unweigerlich die Frage: Wie konnte es dazu kommen, dass Ben gleich zweimal aus demselben Tiergehege entschwand? Die Antwort: Er nutzte beide Male dieselbe Schwachstelle im Zaun! Dabei überwand er auch die Sicherheitsvorkehrungen, die nach seinem ersten Ausbruch errichtet wurden! Ben gehört der vom Aussterben bedrohten Art der Brillenbären an Bei den Ausbrüchen von Ben (4) wurden weder er selbst noch andere verletzt. (Symbolbild) © 123rf/ralphlear Bei seinem ersten Versuch am 7. Februar, sich vom Acker zu machen, nutzte der Brillenbär eine lockere Stelle im Maschendrahtzaun. Nachdem die Mitarbeiter des Zoos ausschließen konnten, dass das vierjährige Tier menschliche Unterstützung hatte, verschlossen sie die Lücke. Metallklammern, die einer Krafteinwirkung von bis zu 204 Kilogramm standhalten können, sollten eine erneute Flucht von Ben verhindern. Allerdings bewies der Brillenbär am vergangenen Donnerstag, dass dies nicht ausreichte. Wie schon nach seinem ersten Ausbruch wurde das Tier durch Tierpfleger betäubt und in sein Gehege gebracht.

