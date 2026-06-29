29.06.2026 15:27 Bei sengender Hitze ausgesetzt: Kaninchenbabys dem sicheren Tod überlassen

In München wurden acht Kaninchenbabys an einer Tankstelle ausgesetzt. Bei extremer Hitze sind die Tiere nun knapp dem Tod entronnen.

Von Friederike Hauer

München - Die Mitarbeiter des Tierschutzvereins München sind sprachlos: Acht Kaninchenbabys wurden an einer Tankstelle im Stadtgebiet ihrem Schicksal überlassen.

In einem Karton (r.) wurden acht Kaninchenbabys an einer Tankstelle in der prallen Sonne abgestellt. © Tierschutzverein München e.V. (2) Die erst wenige Wochen alten Tiere wurden am vergangenen Donnerstag in einem Karton an der Tankstelle in der Riemer Straße zurückgelassen, berichtet der Verein. Die Babys standen ohne ihre Mutter, Wasser und Schutz in der prallen Sonne. Nur einer aufmerksamen Passantin ist es zu verdanken, dass die Kaninchen überhaupt überlebt haben: "Eine halbe Stunde später hätten vermutlich mindestens vier von ihnen nicht überlebt", erklärt die Tierpflegerin Melina Kink die Situation. Tiergeschichten Zwischen all den anderen Vierbeinern vernachlässigt: Bonsai möchte Einzelprinz sein So junge Tiere können ihre Körpertemperatur nicht regulieren. Bei 33 Grad in einem geschlossenen Karton auszuharren, hätte somit ihren Tod bedeutet, wird der Tierschutzverein verdeutlicht.

Tierschützer in München fassungslos: Tierbabys entgehen knapp dem sicheren Tod

Ziehvater Peter (r.) kümmert sich mit um die ausgesetzten Babys. © Tierschutzverein München e.V. Das Aussetzen von Haustieren kann gerade in den Sommermonaten dramatische Folgen haben. Egal ob Kaninchen, Katze oder Hund: Bei hohen Temperaturen ohne Wasser oder Schutz vor der Sonnenstrahlung sich selbst überlassen zu werden, führt zu einem Hitzschlag oder Kreislaufversagen. "Viele Tiere sterben bereits innerhalb weniger Stunden einen qualvollen Tod", berichtet der Tierschutzverein. "Wir verstehen, dass Menschen manchmal in schwierige Lebenssituationen geraten und nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Tier", sagt die Pressesprecherin des Vereins, Kristina Berchtold. Dennoch: "Aber Tiere auszusetzen darf niemals eine Lösung sein." Wer sich nicht mehr kümmern kann, soll sich frühzeitig an ein Tierheim oder eine andere Tierschutzorganisation wenden. Tiere auszusetzen ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern auch verboten nach §3 Nr. 3 des Tierschutzgesetzes. Tiergeschichten Acht auf einen Streich: Diese zuckersüßen Hundewelpen warten auf neue Familien Wer draußen Kartons oder Transportboxen entdeckt, sollte immer nachsehen und im Zweifel sofort die Polizei oder das Veterinäramt verständigen.

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