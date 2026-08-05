Nach Tumor-OP: Johnny will zurück ins Leben starten

Eilenburg (Sachsen) - Vor noch nicht allzu langer Zeit sah es für Johnny schlecht aus. Ein Tumor in seinem Kopf machte dem Sechsjährigen zu schaffen. Doch dank der Hilfe des Tierheims Eilenburg könnte der Bloodhound schon bald ein neues Leben beginnen.

Dank der Unterstützung zahlreicher Spender darf Johnny jetzt auf die Suche nach einem neuen Zuhause gehen. © Bildmontage: Tierschutzzentrum-Eilenburg.com

Bloodhound Johnny hat richtig Glück gehabt. Nachdem der Tierarzt einen Tumor in seinem Kopf gefunden hatte, blieb eine kostenintensive Operation seine einzige Option. Dank der Unterstützung vieler Hundefreunde, die für den armen Kerl spendeten, konnte die OP tatsächlich stattfinden.

"Und heute können wir sagen: Es hat sich gelohnt!", freuen sich die Eilenburger in einem Beitrag auf Facebook. "Johnny hat sich wunderbar erholt. Sein Gleichgewicht ist deutlich besser geworden und auch wenn sein Gang noch etwas steif ist, genießt er sein Leben in vollen Zügen."

Was sein Glück jetzt noch vervollständigen könnte, wäre ein passendes Zuhause, in dem er für immer bleiben darf. Dafür wünscht er sich vor allem hundeerfahrene Menschen, die ihm viel Ruhe und Verständnis entgegenbringen. Denn auch wenn Johnny zunächst etwas skeptisch auftreten kann, sei er ein lieber und sehr unkomplizierter Begleiter, sobald das Eis gebrochen ist.

Zudem kenne die Fellnase die Grundkommandos und könne für etwa fünf Stunden auch mal allein das Haus bewachen. Bei anderen Hunden entscheide Johnny nach Sympathie. Dabei habe er aber auch kein Problem damit, der einzige Hund im Haus zu sein.