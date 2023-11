Besitzerin (74) zog nach Düsseldorf: Ausgebüxte Katze reist Seniorin Hunderte Kilometer hinterher

Düsseldorf - Was für eine emotionale Reise! Eine kleine Katze hat in den vergangenen Monaten ordentlich Strecke gemacht und ist ihrem Herzen Richtung Deutschland gefolgt. Aber weshalb machte sich die Pfoten-Gängerin überhaupt auf den Weg?

Um welche Rasse es sich bei der abenteuerlustigen Katze handelt, ist nicht bekannt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Einst im französischen Örtchen Périgord lebte die Hauskatze an der Seite ihrer 74-jährigen Besitzerin, ehe ihr das Tier über Nacht ausgebüxt war.

"Das hat mir das Herz gebrochen, wir hatten eine echte Bindung", plauderte die Seniorin über ihre heißgeliebte Katze.

Noch während der tiefen Trauer über den Verlust ihrer Katze zog sie Rentnerin schließlich nach Düsseldorf und war sich sicher, ihre Freundin auf vier Pfoten nie wiederzusehen.

Auch die französischen Behörden, mit denen die Frau weiterhin in Kontakt stand, konnten ihr nicht weiterhelfen.

Aber sie hatte die Rechnung ohne die Samtpfote gemacht: Die machte sich kurzerhand auf den Weg nach Deutschland, um ihrer Besitzerin wieder in die Arme zu fallen.

An deren neuer Adresse in Düsseldorf spazierte sie zwar vorbei, fand jedoch in Braunschweig (Niedersachsen) ihr großes Glück.