Besondere Liebesgeschichte: Dieses Papageien-Paar lässt Herzen schmelzen

Im Münchner Tierheim fand so mancher einsame Papagei schon die große Liebe.

Von Friederike Hauer

München - Im Tierheim treffen so manche Tiere aufeinander, die sich in der Natur wohl nie kennengelernt hätten. Was dabei passieren kann, zeigt die Liebesgeschichte von Kucky und Bonci.

Ecuadoramazone Bonci (l.) und Gelbscheitelamazone Kucky sind ein ungewöhnliches, aber ein umso liebenswerteres Paar. © Tierheim München Ecuadoramazone Bonci kam ein paar Monate nach Gelbscheitelamazone Kucky ins Münchner Tierheim. Kucky hatte da eigentlich bereits einen Partner - doch die große Liebe scheint es nicht gewesen zu sein: Denn als Kucky dann auf Bonci traf, sprühten nur so die Funken, berichten die Pfleger im Tierheim. Nicht nur ihre Art ist grundverschieden - auch durch ihr Alter sind die beiden ein ungewöhnliches Gespann. So schlüpfte Kucky bereits im Jahr 1994, Bonci ist hingegen ein Jungspund und hat das Licht der Welt erst im April 2019 erblickt. Von einer geplanten Vergesellschaftung kann da also nicht die Rede sein, doch am Ende siegte sie Liebe! Tiergeschichten Hund wird mit Katzenbabys konfrontiert: Besitzer treffen kurz darauf klare Entscheidung Als Paar suchen die Vögel nun ein neues Zuhause. Andere Artgenossen sollte da aber nicht leben, denn Kucky neigt dazu, seinen Mann gegen Kontrahenten zu verteidigen. Auch Menschen sind vor seinen Eifersüchteleien nicht immer sicher. Künftige Halter sollten Erfahrung im Umgang mit exotischen Vögeln mitbringen. Ideal wäre eine Außenvoliere mit angebautem Schutzraum, doch ein eigenes Papageienzimmer im Haus würde für die beiden infrage kommen. Für weitere Informationen kannst Du Dich im Kleintierhaus unter Tel. 089/92100052 oder per E-Mail an kleintierhaus@tierheim-muenchen.com melden.

