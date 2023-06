Blutiger Zwischenfall in der Luft: Riesiger Vogel durchschlägt Windschutzscheibe von Flugzeug

Direkt vor seinem Gesicht steckt der Vogel, der bei dem Unfall stark verletzt wurde, in der zersplitterten Scheibe fest. Die Beine des gefiederten Tieres baumeln in der Luft, man erkennt einige Verletzungen.

In seinem Video sieht man den Ecuadorianer perplex im Cockpit sitzen, sein Gesicht und Uniform ist völlig mit Blut des Tieres getränkt.

Überall Blut: Der Vogel, bei dem es sich wahrscheinlich um einen Andenkondor handelte, verstarb nach dem Unfall. © Bildmontage/Screenshot/Twitter/@fl360aero

Ariel konnte das Sprühflugzeug trotz der Umstände sicher auf dem Flughafen in Vinces landen. "Glücklicherweise gelang es dem Piloten Ariel Valiente, die Situation unter Kontrolle zu bringen", teilte die lokale Luftfahrtnachrichtenagentur gegenüber The New York Times mit.

Das Tier, bei dem es sich mutmaßlich um einen Andenkondor handelt, soll kurz nach dem Vorfall gestorben sein. Vögel dieser Art können eine Flügelspannweite von über drei Metern haben.

Ein Fluglehrer, der online auf das Video aus Ecuador reagierte, erklärt laut Opoyi: "In einer Stresssituation greifen Piloten auf das Erste zurück, was sie gelernt haben."

Damit ist wohl der Leitsatz "Aviate, Navigate, Communicate!" gemeint, der den Flugzeugführer anweist, zuerst die Kontrolle über die fliegende Maschine wiederzuerlangen, sie anschließend auf Kurs zu bringen und letztendlich die Flugsicherung anzufunken.

Im Netz loben viele die Reaktion des Piloten: "Verdammt direkt aus einem Horrorfilm. Ich finde es toll, wie ruhig der Pilot aussieht, knallharter Kerl", schreibt beispielsweise ein User.