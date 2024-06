Chester kam als verunsicherter Fundhund ins Tierheim, jetzt sucht er seinen sicheren Hafen

Schäferhund Chester sucht Menschen, die ihm eine zweite Chance geben. © Bildmontage: Homepage/Tierheim Troisdorf

Vor den Augen der mehr als 23.000 Fans des Tierheims wurde der zuckersüße Vierbeiner am Dienstag vorgestellt.

Das Ziel: Den kleinen Racker unters Volk zu mischen und die perfekten Zweibeiner für ihn zu finden.

Einst als Fundhund in den sicheren Händen der Tierretter abgegeben, will die sieben Jahre alte Fellnase das Kapitel Tierheim so schnell wie möglich wieder hinter sich lassen.

"Für Chester wünschen wir uns Menschen, die sein sicherer Hafen werden. Gemeinsam was erleben, gemeinsam entspannen, sich aufeinander verlassen können", schreibt das Tierheim in der knuffigen Kandidatenvorstellung.