Elefant büxt aus Zirkus aus und sorgt für Verkehrs-Chaos

Dieser Elefant büxte am Dienstag aus dem Zirkus in Butte aus. © Screenshot/X/rawsalert

Der "Jordan World Circus" gastiert derzeit im US-Bundesstaat Montana in der Kleinstadt Butte. Als die Artisten und Tiere am gestrigen Dienstag in dem 34.000-Seelen-Ort ankamen, ereignete sich allerdings etwas gar Kurioses.

Ein Elefant erschrak sich wohl so sehr vor einem Auto, dass er plötzlich das Weite suchte. Wie Daily Montanan berichtet, ergriff der Koloss am Nachmittag die Flucht aus dem Zirkus.

Der mehr als 40 Jahre alte Vierbeiner lief dann kreuz und quer durch den Ort. Selbst eine vielbefahrene Hauptstraße hielt den Dickhäuter nicht auf. Kurzzeitig sorgte er für ein Verkehrs-Chaos. Im Netz kursieren seitdem mehrere Videos von dem Vorfall, die zeigen, wie eiskalt der Elefant über Straßen und Parkplätze trabte.

"Der Zirkus ist natürlich sehr professionell", versichert dessen Manager Bill Melvin gegenüber der Lokalzeitung. "Wir haben einen professionellen Trainer. Er war wirklich ruhig und das Tier war ruhig und so kamen sie sofort zurück."

Die Situation sei "nicht annähernd so dramatisch" gewesen, "wie man denken würde", sagte Melvin weiter.