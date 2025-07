Elf Kätzchen aus Karton gerettet: So steht es um die hilflosen Notfälle

Alles in Kürze

Unter anderem diese beiden Katzen fanden zuletzt den Weg in die Instagram-Story des Tierheims. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Beinahe 14 Tage ist es her, dass das Tierheim auf seine neuesten und teils kranke Pflegefellchen auf vier Pfoten hingewiesen hatte.

Inzwischen hatten die geretteten Neuzugänge etwas Zeit, um sich an die Gegebenheiten im Kölner Osten zu gewöhnen. Über den Berg sind die Fundtiere aber noch lange nicht ...

"Bestimmt habt ihr Updates zu den elf ausgesetzten Ataxie-Katzen vermisst, aber wir waren mit der Situation ehrlich gesagt total überfordert. Anfänglich waren alle Tiere absolut munter, doch nach und nach wurden einige so krank, dass wir sie in eine Klinik bringen mussten", heißt es in einem Instagram-Beitrag.

Eines der tapferen Kätzchen sei am Mittwoch urplötzlich an den Folgen von Fieber überraschend gestorben. Auch ihre kleine Schwester kämpft aktuell um ihr süßes Leben.