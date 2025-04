Ente verletzt sich beim Sex: Besitzerin kommt auf kuriose Idee

Emily bezeichnet Opi als "sehr freche, charismatische und charmante kleine Ente".

Der Erpel teilt sich den Haushalt mit weiteren Tieren - vier weiteren Enten, zwei Hunden, zwei Sittiche und eine Katze.

Wie genau der Sex-Unfall passierte, hat die 20-Jährige nicht mitbekommen, "aber ich habe die Folgen gesehen". Noch tragischer endete es für das Weibchen: "Sie war auch eine Anfängerin und ist leider verstorben."

Wenn Leute Emily und Opi verwundert anschauen, erklärt sie, dass sie versuche, ihm das Gehen wieder beizubringen. "Ich gehe mit ihm an den See zum Bootfahren, in die Stadt oder in den Park in der Nähe unseres Hauses."