Er lebte an der Kette: Straßenhund Tommy sucht ein gutes Zuhause

Köln - Das Tierheim Köln-Dellbrück arbeitet immer wieder mit befreundeten Tierschutzorganisationen und Tierheimen im Ausland zusammen. So auch in diesem Fall: Straßenhund Tommy wurde in Ungarn aus einer schlimmen Situation befreit. Inzwischen ist er in Köln und hofft nun auf freundliche und geduldige Besitzer.