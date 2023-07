Fahrer will Motor checken: Als er sieht, was darin steckt, greift er entsetzt zum Handy

Samford (Australien) - Diesen Blick unter die Motorhaube wird er wohl nicht so schnell vergessen: Jonathan Bradshaw aus dem australischen Samford wollte Anfang der Woche nur schnell seinen Lieferwagen checken, als er im Motorraum eine unangenehme Entdeckung machte. Entsetzt griff er zu seinem Handy - allerdings nicht, um in einer Werkstatt anzurufen.

Steve Brown hatte keine Berührungsängste mit dem Python. © Facebook/Screenshot/Brisbane North Snake Catchers

Sogar einen Schnappschuss mit dem Python in der linken Hand traute er sich zu, wie das entsprechende Facebook-Posting vom Montag zeigt. Nach der Rettungsaktion setzte der Schlangenfänger den blinden Passagier in sicherer Entfernung in der australischen Wildnis aus.

Freude kam nach der gelungenen Aktion vor allen Dingen bei Bradshaw auf. Er kommentierte Browns Facebook-Posting mit den Worten: "Vielen Dank, dass du so schnell gekommen bist. Er war zwar entspannt, aber ich brauchte den Van!"

Nicht ganz so rosig sahen es einige Nicht-Australier. So ließen sie in den Kommentaren verlauten, dass sie genau wegen solcher Geschichten wohl nie nach Down Under kommen würden.