Französische Bulldogge und Zwergdackel zeugen Nachwuchs: Das Ergebnis lässt keinen kalt

Der süße Hund Franz (1) sucht nach einem Zuhause. © Tierschutzliga-Dorf

Ursprünglich stammt die Fellnase aus einem Tierheim in Ungarn, fristet jedoch seit Oktober vergangenen Jahres sein Dasein im Tierschutzliga-Dorf in Neuhausen/Spree (Brandenburg) - stets in der Hoffnung, endlich eine Familie zu finden.

Aufgrund der Kreuzung der beiden sehr kleinen Rassen ist Franz mit einer erheblichen Fehlbildung der Vorderbeine zur Welt gekommen, die anstatt nach vorne gerichtet fast im 90-Grad-Winkel zu beiden Seiten nach außen gedreht sind.

Dadurch hat der Süße große Schwierigkeiten mit seinem Bewegungsapparat. Auch seine Hüfte musste bereits operiert und ein Gelenkkopf entfernt werden.

Die unüberlegte Zucht hat dazu geführt, dass das Tier mit seinen zwei Kilogramm ein wahrhaftes Fliegengewicht ist und mit mehreren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Seine vielen Baustellen machen es dem lieben Hund schwer, ein Zuhause zu finden.

Von seinen Tierpflegern wird Franz als ein kleiner Sonnenschein beschrieben, der super lieb und anhänglich ist. Am liebsten ist er in Gesellschaft, kuschelt und spielt mit Menschen sowie seinen Artgenossen sehr behutsam.

Franz ist seinem jungen Alter entsprechend ein aktiver Hund, der noch viel lernen und die Welt entdecken möchte. Seinen neuen Haltern sollte bewusst sein, dass die Fellnase noch nicht stubenrein ist und neben seiner Handicaps auch hinsichtlich seiner Erziehung viel Geduld, Zeit und Zuwendung braucht.