Frau entdeckt merkwürdigen Haufen an Garage - kurz darauf ruft sie nach Hilfe

Dort bekam das junge Männchen dicke Verbände an die Beine - und konnte es sich im Stroh gemütlich machen, wo es in Ruhe wieder zu Kräften kommen konnte.

Da diese kleine Fellnase jedoch keineswegs den Anschein erweckte, als wollte es sich aus dem Staub machen – es wirkte beinahe so, als könne es das auch überhaupt nicht –, rief die junge Frau eine Wildtierrettung an.

Bei diesem handelte es sich nämlich nicht etwa wie zuerst angenommen um einen Sack, oder um Unrat. Stattdessen hatte es sich ein junges Wildtier in der Ecke versteckt.

Wie das US-Portal The Dodo seither berichtete, entschieden sich die Pfleger nach einer ersten Behandlung bereits dazu, den Frechdachs wieder in die freie Wildbahn zu entlassen.

Kurz darauf wurde er also an einem Hügel in der Umgebung ausgesetzt, wo auch seine Familie vermutet wird – und hüpfte voller Freude davon.