Frau entdeckt Waschbärbaby im Garten: Was das Tier dann tut, lässt Herzen schmelzen

Voller Freude rannte das Waschbärbaby auf seine Retterin zu! © Facebook/Screenshot/Wild West Wildlife Rehabilitation Center

Auf deren Terrasse hatte sich nämlich ein Waschbärbaby verlaufen und schien nicht mehr zu wissen, wohin mit sich.

Kurzerhand fasste sich Brady ein Herz – und konnte nur Minuten später ihren Augen kaum trauen.

Dass ein wildlebendes Jungtier neugierig ist, wenn es einem Menschen begegnet, sei nichts Ungewöhnliches. Normalerweise beginnen sie nach kurzer Zeit jedoch zu knurren, zu schnaufen oder versuchen einen zu beißen.

Doch das kleine Fellknäuel auf dem Grundstück von Bradys Nachbarin zeigte keinerlei Spur von Angst oder Nervosität – ganz im Gegenteil!

Kaum war Brady aus ihrem Auto gestiegen und auf das Tier zugegangen, rannte ihr das Waschbärchen entgegen und schien sich riesig zu freuen, seine Retterin zu sehen.

"Sie ist direkt in meine Hände geklettert", berichtete Brady in einem Gespräch mit "The Dodo". "Es hat sich angefühlt wie ein Disney-Moment. In meinen 30 Jahre, in denen ich schon mit wilden Tieren zusammen arbeite, ist mir so etwas noch nie passiert!"

Auf Facebook teilte die Organisation seither ein Video von dem niedlichen Moment.