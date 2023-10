Frau sieht merkwürdiges Etwas an Zaun hängen: Dann erkennt sie das Problem

Mertztown (Pennsylvania) - Was hängt denn da für ein merkwürdiges Etwas am Zaun?

Dieses "Objekt" erkennt nicht jeder auf Anhieb. © Facebook/Screenshot/Pennsylvania Bat Rescue

Als eine Hausbesitzerin im US-Bundesstaat Pennsylvania vergangene Woche das ungewöhnliche Objekt entdeckte, war ihr das Problem bald klar. Eine Fledermaus hatte sich in die missliche Lage gebracht.

"Das arme alte Mädchen hing drei Tage lang an einem Metallzaun in Gilbertsville, Pennsylvania", erklärte Stephanie Stronsick, Gründerin und Geschäftsführerin von "Pennsylvania Bat Rescue", diese Woche im Gespräch mit The Dodo.



Freiwillig konnte das arme Tier kaum an diesem Ort hängen, ungeschützt vor anderen Tieren, gut zu sehen im Tageslicht. Der Hausbesitzerin war klar, dass die inzwischen klatschnasse Fledermaus Hilfe brauchte. Also rief sie bei der Pennsylvania Bat Rescue an, um sich mit den Tierexperten zu beraten.

Danach ging die US-Amerikanerin ausgestattet mit Handschuhen und einem dicken Tuch los, um das Tier vorsichtig vom Zaun abzunehmen. Anschließend fuhr sie mit ihm zur Pennsylvania Bat Rescue.