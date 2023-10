Frau will Spinne einfangen: Doch was das Tier dann tut, bringt sie zum Ausrasten

Sydney (Australien) - Sie wollte es allen beweisen, gab sich cool und locker. Doch am Ende geriet auch Chloe Baradinsky an ihre Belastungsgrenze. Beim Versuch eine fiese, große Spinne im Schlafzimmer zu fangen, rastete die Australierin aus Sydney schließlich aus. Grund dafür war eine unerwartete Reaktion des Krabblers.

Chloe Baradinsky rastet aus, nachdem sie sich der Spinne zuvor noch cool gestellt hat. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/chloebaradinsky

Das dazugehörige Video (siehe unten) ging vor wenigen Tagen viral. Darin ist Baradinsky bewaffnet mit einer Glasschüssel und einem Ordner zu sehen. Auch ihre Freundinnen kommen in dem kuriosen Clip zu Wort, vor allem in Form von Hintergrundkommentaren.

"Gott, sie ist verdammt groß. Sie ist wirklich groß", sagt die Australierin im Video. "Das Gute an denen ist, dass ich sie nicht für bösartig halte", erklärt Baradinsky weiter. Vermutlich, weil sie sich selbst Mut machen will.



Ihre Frage in die Runde, warum eigentlich sie die Spinne einfangen solle, verpufft unterdessen. Weitere Freiwillige treten also nicht in Erscheinung, woraufhin die junge Frau zur Tat schreitet.

Langsam nähert sie sich mit dem Glas dem Achtbeiner, ist kurz davor ihn zu erwischen. Dann passiert es.