Grobi wurde ausgesetzt, dann machte er einen Fehler: Zweite Chance für Schnauzer-Mix?

Grobi (4) war Menschen gegenüber zunächst skeptisch. Doch er hat sich gut entwickelt. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

In der Vergangenheit hatte der hübsche Hund leider nicht so viel Glück: Sein früherer Halter überließ Grobi an einen Baum gebunden einfach seinem Schicksal.

Da verwundert es kaum, dass der Rüde Menschen gegenüber zunächst skeptisch war. Bedauerlicherweise kam ein Beißvorfall im Tierheim dazu, weshalb erfahrene Halter für Grobi gesucht werden. Als Familienhund ist die Fellnase weniger geeignet.

In seiner Zeit im Tierheim hat sich Grobi seinen Pflegern zufolge aber prima entwickelt. Er hat eine höhere Frustrationstoleranz entwickelt und neigt auch nicht mehr zum Beißen.

Was Grobi gar nicht mag, sind laute Geräusche. Sein neues Zuhause sollte daher in einer ruhigen, möglichst ländlichen Gegend gelegen sein.

Um das Vertrauen des kleinen Skeptikers zu gewinnen, sollten mehrere Besuche im Tierheim eingeplant werden. So können sich Hund und sein potenzieller neuer Besitzer aneinander gewöhnen und in Ruhe kennenlernen.

Auch mit ausgewählten Hunden zeigt sich Grobi nach einiger Zeit verträglich, sodass er zu einer passenden Hündin oder einem kastrierten Rüden vermittelt werden kann.