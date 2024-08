Hamster aus Platzmangel rausgeschmissen: Jetzt sucht Luna schon wieder ein neues Zuhause

Diese kleine und süße Hamster-Dame sucht mit sieben Monaten schon zum zweiten Mal ein neues Zuhause. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

In ihrem winzigen Gesicht ist nur zu erahnen, was Luna in den letzten Tagen durchgemacht haben muss.

Trotz des Mottos "Platz ist in der kleinsten Hütte" hatten sich ihre Ex-Besitzer dazu entschieden, Luna im Tierheim abzugeben.

Der Grund: Ein Umzug! In der neuen Wohnung von Herrchen und Frauchen war demnach offenbar kein Platz mehr für die Zuckerschnute.

Ab sofort muss sich Luna nicht nur mit den Gegebenheiten, sondern auch mit jeder Menge anderen tierischen Mitbewohnern anfreunden.

"Nun ist sie mit ihren gerade mal sieben Monaten erneut auf der Suche nach dem Glück und wir sind sicher, dass sie das ganz schnell finden wird", schreibt das Tierheim auf Instagram.