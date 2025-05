Drama zum Muttertag: Zwei Rehkitze werden zu Waisen

Steinbach am Ziehberg (Österreich) - Zum Muttertag traf das Schicksal zwei Rehkitze in Österreich besonders hart – sie wurden plötzlich zu Waisen.

Nun kämpfen die Pfleger des Tierparadieses Schabenreith um das Leben der schwachen Rehkitze. © Facebook/Screenshot/Tierparadies Schabenreith

Zwei hilflose Rehkitze wurden am Wochenende schwer mitgenommen aufgefunden – und kämpfen seither ums Überleben.

Wie Heute berichtet, wurde ein völlig entkräftetes Geiß von einem Jäger entdeckt. Es war in so schlechtem Zustand, dass es nur noch erlöst werden konnte. Ein weiteres weibliches Tier war zuvor in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt – auch hier kam jede Hilfe zu spät. Ob es sich bei den beiden verstorbenen Tieren um die Mütter der Kitze handelt, ist unklar.

Für die zwei kleinen Rehkinder kam die Rettung jedoch im allerletzten Moment: Tierliebe Menschen entdeckten die geschwächten Kitze und informierten sofort das Tierparadies Schabenreith.

Dessen Team zögerte keine Sekunde und machte sich umgehend auf den Weg, um die Jungtiere in Sicherheit zu bringen.