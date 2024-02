Hübsche Hündin hofft auf Happy End: Wer gibt Gaby ein Zuhause?

Daran müssen ihre neuen Halter mit ihr arbeiten, im besten Fall in einer guten Hundeschule.

Sie begrüßt Menschen sehr überschwänglich und springt dann ab und zu an jemandem hoch. Wenn die junge Hündin besonders aufgeregt ist, kann es passieren, dass sie aus einer Übersprungshandlung heraus gelegentlich in die Kleidung beißt.

Was die Dreijährige in ihrer Vergangenheit erlebt hat, wird wohl ihr Geheimnis bleiben.

Im Tierheim Berlin wartet Gaby auf ihre neuen Halter. © Tierheim Berlin

Für Gaby sucht das Tierheim Menschen mit Molosser-Erfahrung, die große Hunde halten und führen können. Gaby mag Rüden, bei anderen Hündinnen entscheidet jeweils die Sympathie.

Gabys neuen Haltern sollte bewusst sein, dass der Boerboel ein wachsamer, intelligenter Arbeitshund ist, der einen starken Beschützerinstinkt hat.

Daher sucht die Hündin ein souveränes Zuhause in ländlicher Umgebung. In Gabys zukünftigem Zuhause sollten Kinder leben, die standhaft sind und sich nicht so leicht von ihr umschubsen lassen.

Wenn Du für die süße Gaby ein kuscheliges Körbchen freihast und Dich liebevoll um sie kümmern kannst, dann melde Dich bitte unter der Telefonnummer 030 76888-156 bei ihren Tierpflegern im Struppi-Haus. Die Hündin freut sich darauf, Dich bei mehreren Spaziergängen kennenzulernen.