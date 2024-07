Hündin Dima hat schlaflose Nächte: Tierpfleger finden DIE Lösung

Berlin - Seit mehr als drei Jahren fristet Hündin Dima ihr Dasein in einem der zahlreichen Zwinger des Berliner Tierheims und hat schlaflose Nächte. Dabei gibt es so einen Vorzeige-Hund wie sie nur selten.

Im Kreis seiner Lieblingsmenschen kann der Staffordshire-Mix endlich abschalten und in Ruhe Schlaf finden.

Denn sobald Dima in deren Nähe sein darf, zum Beispiel im Büro, geht es dem Tier mit einem Schlag besser, wie die Pfleger berichten. Daher sucht Dima nach einem liebevollen Zuhause.

Schnell wurde ihren Tierpflegern bewusst, was der Fellnase fehlt: Menschen um sie herum.

Dima frisst in ihrer Hundebox schlecht und kommt einfach nicht zur Ruhe.

Der Staffordshire-Mix fühlt sich in der aktuellen Umgebung äußert unwohl und zeigt sich seinen Tierpflegern zufolge sehr gestresst.

Die Süße braucht menschliche Zuwendung sehr. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Die Grundkommandos beherrscht Dima und läuft prima an der Leine. Auch an ihren Artgenossen lässt sie sich gut vorbeiführen und geht sogar in Hundegruppen mit etwas Abstand gut spazieren.

Selbst an Katzen ist Dima bereits gewöhnt, da sie mit Miezen in einer WG gelebt hat.

Ihre Tierpfleger vermuten, dass die liebe Hündin nach einer gewissen Eingewöhnungszeit auch zeitweilig alleine bleiben kann.

Unbekannte Situationen und Stress sind für Dima ein Problem. Daher braucht sie eine konsequente Führung, die ihr Orientierung und halt gibt. Für die Fünfjährige sucht das Tierheim Menschen, die Erfahrung im Umgang mit Staffordshiren haben und Dima ein liebevolles Zuhause in einer ruhigen Umgebung bieten können.

Kinder sollten nicht im künftigen Zuhause auf sie warten.

Wenn Du für Staffordshire-Mix Dima (Vermittlungsnummer 21/1198) endlich einen Platz zum Relaxen schenken kannst und das am besten für immer, dann melde Dich bei ihren Tierpflegern per Telefon unter 030/76888204.