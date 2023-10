Hund mit prominentem Namen "sucht neuen Wirkungskreis!"

Dellbrück - Im Tierheim in Köln-Dellbrück lebt derzeit ein Hund , der einen prominenten Namen trägt. Bisher hat ihm dieser bei der Suche nach einer neuen Bleibe aber noch nicht geholfen.

Hund Quinn wurde von seiner Besitzerin abgegeben, da sie gesundheitliche Probleme hatte. © Bildmontage: Tierheim Dellbrück

Deshalb versuchen die Mitarbeiter des Heims seinem Glück mit einem Instagram-Beitrag auf die Sprünge zu helfen.

Und wenn man den ersten Satz liest, kann man schon erahnen, welch wunderbarer Hund dort auf einen zukommt. "Rüstiger Rentner mit leichtem Zahnstein sucht neuen Wirkungskreis!", beginnen die Pfleger den neuesten Post.

"Er mag vielleicht nicht so ein begnadeter Sänger wie Freddy Quinn und ebenso wenig ein talentierter Schauspieler wie Anthony Quinn sein, aber in Sachen Charme steht er den beiden in nichts nach", führen sie weiter aus.

Der elfjährige Quinn sei abgegeben worden, da sich die Besitzerin aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht mehr um ihn kümmern konnte.

Erst vor zwei Jahren hatte sie den Rüden von einem Auslandstierschutzverein übernommen.

"Nun ist der Ridgeback-Mischling erneut auf der Suche nach dem Glück und wir sind sicher, dass er dieses ganz bald finden wird", hoffen die Mitarbeiter, das perfekte Zuhause für den Vierbeiner zu finden.