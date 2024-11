Hunde-Duo unter Schock! Wer ist für diese feigen Aktionen verantwortlich?

Sally (l.) und Harry haben in den vergangenen zwei Wochen wohl das Schlimmste durchmachen müssen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Dieses Duo macht einfach nur fassungslos! Bei niedrigsten und teils eiskalten Temperaturen haben Unbekannte Harry und Sally in Köln-Porz ausgesetzt.

Inzwischen haben die Fellnasen ein vorübergehendes Zuhause im Tierheim Dellbrück gefunden. Das wollen die beiden aber wahrscheinlich so schnell wie möglich wieder verlassen.

"Der Bracken-Mix Harry wurde laut Angaben am Hirschgraben angeleint an einem Straßenschild gefunden und kam am 15. November zu uns", schreibt das Tierheim.

Dobermann-Hündin Sally dagegen wurde nach Angaben des Tierheims schon zwei Tage vorher auf einem Parkplatz an der Berger Brücke entdeckt.

Die Kleine wurde offenbar absolut feige an einer Autofelge angeleint und von einer auf die andere Minute sich selbst überlassen - ohne Rücksicht auf Verluste.