Inkontinenter Kater beschäftigt das Tierheim: Ließ ihn sein Besitzer schwer krank im Stich?

Köln - Das Tierheim Dellbrück aus dem Osten Kölns hat in seiner Laufbahn wohl schon viele tierische Schicksale beherbergt. Das Schicksal von Kater "Ginger" dagegen dürfte für die fleißigen Helfenden allerdings eine ganz neue Dimension sein.

War ein schlimmer Unfall womöglich schuld an der Krankenakte des tapferen Katers?

"Wir haben uns direkt gefreut in der Annahme, dass es bestimmt einen Besitzer gibt, der ihn schmerzlich vermisst. Leider hat aber niemand nach ihm gefragt oder sich auf unseren Post gemeldet", stellten die Tierretter enttäuscht fest.

Ein MRT soll nun endlich Klarheit liefern über den Zustand des tapferen Kerlchens. © Bildmontage: Screnshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Endgültige Klarheit darüber sollte ein Röntgenbild liefern - die erhoffte Antwort blieb aber aus. "So haben wir entschieden, dass Ginger ins MRT soll. Es ist alles andere als preiswert, aber der Kater ist ansonsten froh und munter - und allerliebst obendrein."

Damit sich Ginger schon in naher Zukunft an bester Gesundheit erfreuen und die Welt entdecken darf, liegen alle Hoffnungen nun auf den Schultern der behandelnden Tierärzte. "Wir hoffen sehr, dass die Ärzte dem Kater helfen können und wir ihn dann irgendwann kerngesund in ein neues Leben vermitteln können", lautete die hoffnungsvolle Prognose des Tierheims.

Anfragen und erste Kennenlern-Dates sind demnach aktuell noch nicht erwünscht.