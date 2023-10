Junghund irrte orientierungslos auf der Straße umher: Findet Schorle endlich sein Glück?

Mischlingsrüde Schorle ist schätzungsweise 2020 geboren und daher etwa drei Jahre alt. © Tierheim Aschaffenburg

Schorle ist Schätzungen des Tierheims zufolge wohl im Jahr 2020 geboren und demnach etwa drei Jahre alt. Aufgrund seines Daseins als Straßenhund ist über Schorles Vergangenheit leider nichts bekannt.

Ein wenig skeptisch war er gerade zu Beginn, doch sein anfängliches Misstrauen hat sich schnell gelegt und er zeigt sich den Pflegern vor Ort gegenüber sehr freundlich und mittlerweile auch als total offener Hundemann. Schnell konnte er so die Herzen der Tierheim-Mitarbeiter für sich gewinnen.

Schorle ist darüber hinaus ein aufgeweckter junger Geselle, der die Welt um sich herum mit offenen Augen erkundet. Er lässt sich ab und an leicht von Umweltreizen ablenken, was vermutlich auf seine Vergangenheit als Straßenhund zurückzuführen ist, wo er jedem Trieb frei nachgehen konnte. Dennoch zeigt sich die Fellnase überaus lernwillig und mit einer konsequenten Führung kann er auch bei zukünftigen Spaziergängen zu einem entspannten Begleiter an der Leine werden.

Für potenzielle Adoptiveltern ist es vor allem wichtig, Schorles Vertrauen zu erlangen, denn er muss noch verstehen, dass der Mensch für ihn in gewissen Situation die Führung übernehmen kann und ihm wohl gesonnene Entscheidungen trifft. Dann steht einer harmonischen Beziehung zwischen beiden Parteien nichts mehr im Wege.