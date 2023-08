Junghund wurde aus herzlosem Grund einfach abgegeben: Bekommt er eine zweite Chance?

Frankfurt am Main - Eigentlich sollte man sich immer im Voraus Gedanken machen, ob man sich einen Hund zulegt. Im Fall des kleinen Atesch ist dies nicht geschehen, weshalb er aktuell mit dem Frankfurter Tierheim vorliebnehmen muss. Nun hofft er, ein neues und liebevolles Zuhause zu finden.

Chihuahua-Mix Atesch ist am 20. September 2022 geboren und damit gerade einmal elf Monate alt. Im Frankfurter Tierheim wartet er darauf, ein neues und liebevolles Zuhause zu finden. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Es ist die wichtigste Frage, die man sich im Vorfeld der Anschaffung eines jeden Lebewesens stellen sollte: Habe ich genug Zeit, um mich um das Tier zu kümmern?



Bei dem süßen Chihuahua-Mix Atesch wurde diese Frage erst im Nachhinein mit "Nein" beantwortet und jetzt muss der tapfere Vierbeiner darunter leiden. Offiziell wurde der Junghund aus Zeitmangel ins Tierasyl abgegeben. Es wurde unterschätzt, dass kleine Hunde ebenso viel Zeit in Anspruch nehmen wie große Hunde.

Für die niedliche Fellnase sucht das Tierheim einen erfahrenen Hundehalter, da er doch sehr ängstlich ist und es überhaupt nicht mag, überraschend angefasst zu werden. In solchen Situationen, in denen er sich bedrängt fühlt, kann es schon mal vorkommen, dass er aus Angst in eine aggressiv wirkende Abwehrhaltung geht.

Im Bestfall stellen sich die Pfleger Ateschs neue Heimat so vor, dass dort bereits eine souveräne Ersthündin (Rüden mag Atesch nicht besonders) lebt, die ihm ein wenig Sicherheit vermitteln kann und von der er den richtigen Umgang mit Menschen lernt.