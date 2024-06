Kaninchen fast verhungert, Tierarzt findet schockierenden Grund

Bergheim - In den sozialen Netzwerken hat das Tierheim Bergheim jüngst einen kuscheligen und putzigen Notfall vorgestellt! Ohne seine Retter wäre Kaninchen Regina vermutlich gar nicht mehr am Leben...

Einziges Problem: Regina war total abgemagert und schien gar keinen Hunger zu haben. "Schuld daran war aber keine Erkrankung, sondern ein großes Stück Möhre, das sich im Kiefer so verkeilt hatte, dass sie keine Nahrung mehr zu sich nehmen konnte" - wow!

Aber der Reihe nach: Den Weg ins Tierheim fand die drollige Zeitgenossin überhaupt nur, weil ihre Vorbesitzer offenbar keine Lust mehr auf sie hatten und sie einfach in einem Karton aussetzten.

Der Tierarzt befreite Regina schließlich in Nullkommanix von ihrem sonst so geliebten Mitbringsel und sorgte somit für einen schmerzfreien Start in ihr "neues" Leben.

Seitdem, schreibt das Tierheim, geht die Reise mit Regina "stetig bergauf". Ohne den Störenfried hat sie wieder jede Menge Futter für sich entdeckt und kann am liebsten gar nicht genug davon bekommen. "Sie frisst nun mit großem Appetit und hat bereits 200 Gramm zugenommen."

Ob der kleine Neuzugang zur Vermittlung freigegeben wird, ist noch nicht bekannt. Neben dem Tapetenwechsel muss sich Regina nun auch erst einmal mit dem Internet-Rummel um ihre Person anfreunden.