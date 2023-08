Katen-Mama und fünf Babys eiskalt im Pappkarton ausgesetzt: Tierheim ist außer sich

Bergheim - In letzter Zeit kommt es relativ häufig vor, dass Menschen Tiere aussetzen. Eine "Überraschung im Karton" erlebte auch das Tierheim Bergheim vor wenigen Tagen.

Allerdings sollten die früheren Halter eine Begegnung mit den Heim-Mitarbeitern auch dringlichst vermeiden. "Was wir den ehemaligen Besitzern wünschen, sparen wir uns an dieser Stelle."

Was die Pfleger des Tierheims Bergheim jedoch freut: "Die Kleinen sind glücklicherweise wohlauf, Mutti kümmert sich super und bei uns haben sie jetzt alle Zeit der Welt, um groß und stark zu werden."

Wie man an den Ohren erkennen würde, handele es sich dabei "um die gerade schwer angesagte Rasse 'Scottish Fold'". Oder Mixe davon.

"Eine Mutterkatze wurde samt ihrer fünf Welpen in einem Pappkarton auf einem Parkplatz zwischen Oberaußem und Quadrath Ichendorf ausgesetzt", schreiben die Mitarbeiter des Heims in ihrem neusten Instagram-Beitrag.

Doch nicht nur das Tierheim in Bergheim nimmt immer wieder ausgesetzte Tiere auf. Denn mittlerweile berichten die Heime viel zu oft von diesen Geschichten. So auch die Kollegen in Dellbrück.

Denn dort nahmen die Mitarbeiter vor kurzer Zeit ein Katzen-Duo auf, das zweimal quer durch NRW reisen musste. "Diese beiden Redheads haben in ihrem jungen Leben schon so viele Abenteuer erlebt, dass sie ein Buch damit füllen könnten (zumindest ein Pixi-Buch)", schrieben die Pfleger des Heims.

Ihr Besitzer, der es nicht wirklich gut mit ihnen meinte, habe die Vierbeiner vergangene Woche - zusammen mit einem dritten Geschwisterchen - an einer Autobahn-Raststätte in Köln auf der A3 ausgesetzt.