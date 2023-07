Kater Noah in Not: Wo ist der Besitzer der süßen Samtpfote?

Geltow - Kater Noah hatte gleich zweimal Pech. Er erkrankte an einem bösartigen Tumor und verlor auch noch seinen Besitzer. Doch Letzteres lässt sich noch ändern.

Kater Noah sucht seinen Besitzer. © T.I.E.R.E. e.V.

Der Tierschutzverein Brandenburg sucht nach dem Halter des am 23. Juni im Hohen Weg in Werder (Havel) aufgegriffen Katers.

Das verschreckte Fundtier trug zu dieser Zeit ein Geschirr, war aber nicht gechippt. Kater Noah, der mindestens fünf Jahre alt ist, hat schwarzes Fell mit einem weißen Latz.

Noah wird von seinen Tierpflegern als ein zugewandter und freundlicher Kater beschrieben, der die Welt nicht mehr versteht.

Bei einer Untersuchung stellte sich heraus, dass die Samtpfote einen großen, bösartigen Tumor am Hals hatte. Es wird vermutet, dass Noah seinem Besitzer entkommen ist, als dieser ihn gerade in der Tierarztpraxis Pogrzeba in Werder vorstellen wollte.

Leider waren weder der Tierarztpraxis noch der Tierrettung Kontaktdaten bekannt. Trotz intensiver Bemühungen blieben alle Versuche, den Besitzer ausfindig zu machen, erfolglos.

Noah wurde in die Obhut von T.I.E.R.E. gegeben, die sich nicht nur um seine medizinische Versorgung kümmern, sondern ihm auch den (vorübergehenden) Namen gegeben haben.