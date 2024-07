Kater Sheldon kommt doppelt aus Vermittlung zurück, Tierheim fällt krasses Urteil!

Köln - In den vier Wänden des Tierheim Dellbrück hat momentan einer die größte Klappe von allen: Kater Sheldon. Der Vierpfotler kam bereits zweimal aus der Vermittlung zurück - aus einem ganz speziellen Grund!

Seine Gier nach Futter und allem Essbaren in den Küchen seiner vorherigen Besitzer brachten Sheldon nämlich die doppelte Tierheim-Rückkehr ein.

Der Grund: Hunger! Sehr viel Hunger. "Sheldon hat ein großes Hobby und das heißt ESSEN. Er ist immer der erste am Futternapf und auch der Letzte, der sich die verbliebenen Krümel rausfischt", sagen seine aktuellen Vermieter über ihn.

Voller Glanz und mit zuckersüßer Miene stellte sich am Wochenende Kater Sheldon bei den tausenden Fans des Tierheims in den sozialen Netzwerken vor.

Der bildhübsche Zeitgenosse hält Augen und Ohren stets offen für Futter aller Art. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

"Er ist, um es deutlich auszudrücken, mega verfressen. (...) Er ist nämlich nicht nur scharf auf Katzenfutter, sondern interessiert sich für alles, was in der heimischen Küche passiert."

Um seinen hungrigen Forderungen auch noch Ausdruck zu verleihen, verzichtet Sheldon hier und da offenbar auf gute Manieren. "Da benimmt er sich schon manchmal wie die Axt im Walde."

Anspringen und Zwicken steht dann ganz oben auf dem Tagesplan im Köpfchen des sonst so sympathischen Schwerenöters. Künftig sollen ihm, so wünschen es sich die fleißigen Tierretter, erfahrende Katzenfreunde die Flausen austreiben.

Idealerweise bezieht Sheldon in Zukunft ein eher ländliches Zuhause, das er die ersten Wochen vorrangig von innen sieht. Das Ziel: Seinen Hungertrieb in den Griff zu bekommen. "Zur Eingewöhnung muss er erstmal ein paar Wochen drinnen bleiben und diese Zeit gilt es konfliktfrei zu überbrücken - was bisher nicht gelang."