Katze nach Unfall-Drama total verletzt - Tierheim startet emotionalen Spendenaufruf

"Was natürlich Unsinn ist!", hieß es. Trotz aller zusammengelegter Hoffnungen hatte sich auch Tage nach dem Unfalldrama kein Besitzer gemeldet, sodass Becky nun im Tierheim Bergheim untergekommen ist.

Kurzerhand kam das kleine Schicksal in der Tierklinik Stommeln (bei Köln ) unter, während fiese Stimmen behauptet hatten, "die Ärzte würden der Katze nur helfen, wenn sie einen zahlungskräftigen Besitzer fände", teilte das Tierheim via Instagram mit und räumte zeitgleich mit den Gerüchten auf.

Von ihrem präsenten Auftritt auf Instagram wird die tapfere Vierpfotlerin erst in den nächsten Wochen erfahren. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Mit dem eindringlichen Wunsch, dem Tier schnellstens zu helfen und unter die Pfoten zu greifen, richtete das Tierheim jetzt einen wichtigen Appell an seine Community.

"Und jetzt sind diejenigen am Zug, die so laut gerufen haben, dass der Katze geholfen werden muss. Egal, ob sich ein Besitzer findet oder nicht." Allerdings ist man in Bergheim nicht nur auf der Suche nach einer geeigneten Bleibe - auch fleißige Spender sind gerne gesehen.

"Und natürlich auch die, die uns bei Becky einfach nur unter die Arme greifen möchten: Wir freuen uns über jede Spende."

Denn: am kleinen Schwänzchen der bildhübschen Katze hängen auch jede Menge Kosten für die komplizierte OP und ihre intensive Behandlung.