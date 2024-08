Kind wird von Möwen gejagt: Was eines der Tiere dann tut, schockt die Kleine

Lititz (Pennsylvania) - Man muss wirklich kein Kleinkind sein, um sich unwohl zu fühlen, wenn einem mehrere Möwen auf den Fersen sind. Leider musste Hayden aus Lititz, Pennsylvania, diese unangenehme Erfahrung kürzlich bereits im Alter von einem Jahr machen. In einem TikTok-Video wird die Kleine am Strand von den Vögeln gejagt, weil sie einen leckeren Keks in ihrer Hand hält. Was eines der Tiere dann vor laufender Kamera tut, versetzt dem Mädchen einen kleinen Schock.