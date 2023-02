Kuh hört nicht auf zu muhen: Als Pflegerin begreift, was dem Tier fehlt, ist sie gerührt

Zunächst vermuteten die Mitarbeiter, dass die Milchkuh eingeschnappt war, da eine Pflegerin am Morgen vergessen hatte, ihr ein Leckerli zu geben. Doch die Gnadenhof-Angestellte erinnerte sich dann, dass das Muhen schon weit vor ihrer Runde über das Grundstück begonnen hatte.

"Wir hatten Wynonna noch nie so aufgebracht gesehen und waren verblüfft", erinnert sich ihre Tierpflegerin.

Bereits im Morgengrauen begannen ihre lauten Rufe, die weit über die Grenzzäune des Gnadenhofs "Charlie's Acres" in Kalifornien erschallten.

Später stellte sich heraus, dass die gerettete Milchkuh ihr Lieblingsspielzeug vermisst hatte. © Bildmontage Screenshot Instagram/charliesacres

Dann fiel es Rhianna schließlich wie Schuppen von den Augen: "Gegen 10 Uhr morgens erinnerte ich mich, dass ich am Vortag Wynonnas Ball herausgeholt hatte, um mit unserem Fahrzeug auf die Kuhweide zu fahren und dort ihren Kot zu beseitigen."

Das Lieblingsspielzeug der Kuh war so nah und doch so fern: Demnach lag der Ball vor der Scheune. "In Sichtweite von Wynonna, aber außerhalb ihrer Reichweite."

Das Tier, das einst als Milchkuh auf einer Farm eingesetzt worden war, hatte damals eine heftige Infektion erlitten, die zu einer Missbildung an einem ihrer Vorderbeine führte. Irgendwann war ihr Zustand für die Milchfarm nicht mehr tragbar und der Vierbeiner wurde dem Gnadenhof übergeben.

Das Mädchen, das sich um Wynonna gekümmert und ihr ein neues Zuhause verschafft hatte, kam die Kuh erst vor Kurzem auf "Charlie's Acres" besuchen und hatte eine Spende hinterlassen. Damit kaufte die Organisation einen bunten Spielball, den Wynonna sofort ins Herz schloss.