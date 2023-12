Mann sucht verschwundenen Hund - was er stattdessen findet, macht ihn sprachlos

Kurze Zeit später bekam Ryan Unterstützung von den lokalen Behörden, um das Huftier zu retten. Und als wäre das nicht schon Grund zur Freude genug, wandte sich in diesem Moment ein Mann aus Ryans Nachbarschaft an die Social-Media-Plattform:

"Er sah aus, als könnte er sich selbst verletzten", erklärte der besorgte Hundebesitzer. Sofort schnappte er sich sein Telefon, um eine Tierschutzorganisation zu rufen. Leider konnte er dort niemanden erreichen. Also wandte er sich erneut an Facebook- und das trug schließlich Früchte.

Gegenüber NBC10 erklärte der junge Mann, dass er eine Baustelle betreten hatte, um nach dem Tier Ausschau zu halten, als er in einem fünf Meter tiefen Betongraben etwas erblickte: Völlig verwirrt und verängstigt stand dort ein hilfloser Rehbock und starrte Ryan entgegen.

Dafür teilte er ein Bild des Vierbeiners auf Facebook und klapperte außerdem die Nachbarschaft ab, in der Hoffnung, fündig zu werden.

Bruce wurde bei einem Nachbarn gefunden. © Facebook/Screenshot/Jen Jones

Dabei handelte es sich natürlich um keinen Geringeren als den vermissten Bruce!

Während Ryan also dabei half, das Wildtier aus seiner misslichen Lage zu befreien, wartete sein bester Freund voller Geduld auf das Wiedersehen mit seinem Besitzer.

Und das sollte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Kaum war das Reh in Sicherheit und wieder in freier Wildbahn, machte sich Ryan auf den Weg und schloss Bruce daraufhin endlich in die Arme.

Zwar war er überglücklich, seinen Ausreißer wieder bei sich zu haben. Dennoch freute sich Ryan auch über die Umstände - wer weiß, ob das Reh ohne ihn rechtzeitig hätte gerettet werden können.