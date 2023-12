Mann will gesund gepflegte Taube in Freiheit entlassen, doch der Vogel hat andere Pläne

Idaho (USA) - Das kommt davon, wenn man Gutmensch ist! Kayla Tucker und ihr Mann Brad haben in den vergangenen Wochen dabei geholfen, eine verletzte Taube gesundzupflegen. Als das Paar aus Idaho den genesenen Vogel vor ein paar Tagen wieder in die Freiheit entlassen wollte, kam ihre Hilfe wie ein Bumerang zurück. Dafür können sich nun Millionen User auf TikTok über das kuriose Video der beiden amüsieren.

Brad dreht sich um, will seinem ehemaligen Gast hinterherschauen. Doch weit kommt er nicht. Denn die Taube dreht nur eine kleine Kunstpirouette, um dann in der Haustür seiner Pfleger zu landen.

Im Clip ist Brad zu sehen, der die Taube vorsichtig in seinen Händen hält. Bedächtig schaut er das Tier an, bevor er ihm einen Schubs gibt. Sogleich flattert der Vogel davon.

Das war gar nichts: Die Taube schleicht am Hund vorbei zurück ins Haus. © Screenshot/TikTok/kaylatuker

Im Kommentar zum Video erklärt Kayla Folgendes: "Diese Taube wurde mit einem Airsoft-Gewehr angeschossen, überlebte aber. Sie konnte nicht fliegen und hatte eine schlimme Wunde, also haben wir sie gerettet und nach ein paar Monaten hat der Tierarzt sie freigegeben, aber auch gesagt, dass sie vielleicht nicht gehen wird."

Dass der Mediziner recht behalten sollte, wissen neben dem Paar mittlerweile gut vier Millionen TikTok-User, die sich köstlich amüsieren können. Doch die zwei wollen nicht so schnell aufgeben.

"Wir werden es noch einmal versuchen, in der Hoffnung, dass sie gehen wird. Aber heute hat sie deutlich gemacht, dass sie nicht gehen will. Ich war mir sicher, dass sie einfach wegfliegen würde", so Kayla.

Unter die Kommentatoren mischen sich bei dem lustigen Video auch einige, die von ähnlichen Erfahrungen berichten. So schreibt die TikTokerin Maggie Rose: "Viel Glück. Meine Cousins haben seit etwa zehn Jahren versehentlich eine Haustaube."

Gut möglich also, dass Brad und Kayla nun einen weiteren Mitbewohner haben. Doch sie nehmen es mit Humor. "Ihr Name ist Meg. Das ist jetzt ihr Haus, ich bezahle nur noch die Rechnungen", so Kayla in einem Unterkommentar.