Mann zeltet in wilder Natur: Plötzlich merkt er, dass er nicht allein ist

Brasilien - Wilde Tiere und üppige Wälder sind sein Ding. Deshalb ist Bruno Roos vor ein paar Tagen mit Freunden in Brasilien gewandert. Ihr Ziel: der Gipfel des Berges Mestre Álvaro. Da die Tour zu lang war, um noch am selben Tag zurückzukehren, wussten alle, dass sie dort übernachten würden. Als Roos am nächsten Morgen mit der Taschenlampe an die Zeltdecke leuchtete, sah er, dass er nicht allein war: Eine riesige Spinne krabbelte an der Außenwand entlang.